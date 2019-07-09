Вайкуле провела для Пугачевой мастер-класс по общению в соцсетях

Певица Лайма Вайкуле провела мастер-класс для своей подруги Аллы Пугачевой по общению в социальных сетях. Запись появилась на одной из фанатских страничек российской исполнительницы в Instagram. Как известно, звезды находятся в латвийской Юрмале. Пугачева приехала со своим семейством на отдых в этот город. Естественно, что она пришла в гости к подруге.

Между двумя звездами состоялся забавный диалог. «Мы сейчас болтаем с одноклассниками», — сказала Вайкуле. «Я не знаю вообще никаких одноклассников. В Инстаграм не знаю, как выложить фотографию. И не очень это люблю», — отметила Примадонна. На это Вайкуле сказала следующее: «Да, я тоже не люблю. Привет всем. Дамы только что пришли с дюн». В конце ролика Пугачёва заявила: «Меня обучает Лайма, как выходить в Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Мне это надо? Я за свою жизнь наобщалась так, что у меня даже нет нужды в этом. И тем не менее мне это интересно».

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Отметим, что приезд Пугачевой в Латвию омрачился скандалом. Звезда заехала с водителем прямо на перрон Рижского вокзала в столице. Многие россияне посчитали, что Примадонна могла бы потрудиться и пешком дойти до вагона.

Многие коллеги поддержали Примадонну. Они заявили, что за 50 лет на эстраде звезда заслужила к себе особого отношения.