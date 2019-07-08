Нюша с мужем отметили День семьи, любви и верности

Певица опубликовала кадр с возлюбленным и пожелала поклонникам своего творчества беречь друг друга и чувства.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник не обошел стороной и представителей отечественного шоу-бизнеса, которые поспешили поздравить поклонников и пожелать им благополучия в семейной жизни.

Среди них оказались и Нюша с мужем Игоревым Сивовым. На своей странице в соцсети Instagram 28-летняя певица поделилась совместным игривым снимком с супругом и пожелала подписчикам беречь и любить друг друга.

«С Днём Семьи, Любви и Верности. Берегите друг друга. Радуйте и балуйте каждый день», — подписала артистка черно-белую фотографию.

Большинство подписчиков оценили новый романтический снимок Нюши и ее мужа и написали, что они очень хорошо смотрятся вместе.

Напомним, Нюша вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в середине 2017 года. Уже осенью 2018 года певица подарила супругу девочку. Имя ребенка счастливые родители до сих пор не раскрывают.

Ранее романтическим снимком в День семьи, любви и верности поделились Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший. Звездная пара продолжает наслаждаться отдыхом в Испании.