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«Я и Вовка мой»: Подольская опубликовала фото с мужем из Испании

Звездная пара отметила День семьи, любви и верности в заграничной поездке.

«Я и Вовка мой»: Подольская опубликовала фото с мужем из Испании
Наталья Подольская и Владимир Пресняков / Global look press

После тяжелых трудовых будней Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший отправились отдыхать в Испанию. В связи с отпуском 37-летняя певица некоторое время назад объявила о намерении взять паузу в соцсетях, однако спустя неделю снова вернулась в Instagram.

В День семьи, любви и верности Подольская решила поделиться романтическим снимком с мужем. На фото Владимир Пресняков нежно обнимает супругу, а та улыбается в камеру.

«Я и Вовка мой», — подписала совместное фото с мужем в Instagram 37-летняя артистка.

Большинство подписчиков оценили снимок артистов, а также отметили, что Пресняков и Подольская — прекрасная и гармоничная пара.

«Красивая пара», «Хорошенькие», «Наташа и Володя! Вы изумительная пара ! С праздником семьи вас поздравляю!», «Самые лучшие! Самая гаромоничная пара», «Красиво смотритесь и гармонично», «Долгих и счастливых лет!» — отметили поклонники в комментариях.

Отметим, что на отдыхе Наталья Подольская старается полностью расслабиться и забыть о трудовых буднях, поэтому она все чаще стала публиковать фотографии без косметики.

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«Я и Вовка мой»: Подольская опубликовала фото с мужем из Испании
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