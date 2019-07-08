«Я и Вовка мой»: Подольская опубликовала фото с мужем из Испании

После тяжелых трудовых будней Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший отправились отдыхать в Испанию. В связи с отпуском 37-летняя певица некоторое время назад объявила о намерении взять паузу в соцсетях, однако спустя неделю снова вернулась в Instagram.
В День семьи, любви и верности Подольская решила поделиться романтическим снимком с мужем. На фото Владимир Пресняков нежно обнимает супругу, а та улыбается в камеру.
«Я и Вовка мой», — подписала совместное фото с мужем в Instagram 37-летняя артистка.
Большинство подписчиков оценили снимок артистов, а также отметили, что Пресняков и Подольская — прекрасная и гармоничная пара.
«Красивая пара», «Хорошенькие», «Наташа и Володя! Вы изумительная пара ! С праздником семьи вас поздравляю!», «Самые лучшие! Самая гаромоничная пара», «Красиво смотритесь и гармонично», «Долгих и счастливых лет!» — отметили поклонники в комментариях.
Отметим, что на отдыхе Наталья Подольская старается полностью расслабиться и забыть о трудовых буднях, поэтому она все чаще стала публиковать фотографии без косметики.