Анита Цой поделилась редким фото с мужем и сыном

Анита Цой уже почти 30 лет состоит в браке с Сергеем Цоем. Певица вышла замуж в 18 лет всего после нескольких встреч с будущим супругом, с которым познакомилась на курсах корейского языка. По настоянию матери артистка пошла под венец. Не так давно Анита рассказала, что первые годы совместной жизни дались ей нелегко. Однако муж вел себя мудро и, благодаря этому, женщина даже избавилась от звездой болезни.

Сейчас Цой живет с семьей в загородном особняке, где есть также несколько домов для каждого члена ее семьи. У певицы есть уже взрослый сын Сергей-младший. Примечательно, что семейные фото она публикует крайне редко, но 8 июля, в День семьи, любви и верности, артистка сделала исключение и порадовала поклонников снимком с мужем и наследником. В кадре Анита в черном джемпере с принтом обнимает своих близких.

«Дорогие мои, сегодня прекрасный праздник — День семьи, любви и верности. Берегите свой мир, берегите друг друга и будьте счастливы!» — написала она.

Поклонники в ответ тоже поздравили звезду с праздником. Многие отметили, что она очень молодо выглядит и может сойти за сестру, а не за маму Сергея-младшего. «Мама выглядит как старшая сестра сына!», «Какие красивые и так похожи», «Очень красивый кадр! Больше бы таких интересных снимков», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно дом Цой затопило, когда в столице и области начались проливные дожди. Тогда певица почти не спала всю ночь, спасая свое имущество. Даже насосы не успевали откачивать воду, поэтому подвал особняка подтопило. Несмотря на случившееся, утром артистка отправилась снимать новый клип и нашла в себе силы, чтобы выложиться на все 100%.