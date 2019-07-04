Цой и Воробей поддержали Милявскую в решении развестись

Лолита Милявская приняла непростое для каждой женщины решение – развестись со своим супругом Дмитрием. О расставании певица сообщила сегодня на своей странице в Instagram. Целую неделю до этого она думала и взвешивала все аргументы, в итоге на семейном совете было решено поставить точку в отношениях и не терпеть друг друга.

«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» – написала Лолита Милявская.

Она сразу расставила точки над «i» – «молодого мужа, с которым прожила девять лет, в обиду не даст».

Подписчики сожалеют, что брак певицы распался, а коллеги по сцене нашли слова поддержки.

Анита Цой написала в комментарии под постом, что Лолита самая «лучшая девочка на свете» и еще самая мудрая. Она негласно согласилась с решением и не пыталась призвать супругов одуматься.

А вот для Елены Воробей решение Милявской стало шоком. Она сокрушается, что не получится поздравить пару с десятилетием совместной жизни, а еще предлагает ей одуматься и взять паузу.

«ВМЕСТЕ такие красивые, мудрые, разные, любящие и счастливые. Лолочка… Дима… сил вам и… а может, просто взять паузу? Впрочем, вам виднее».

Кстати, фолловеры назвали решение певицы мудрым и смелым, а некоторые поклонники не поверили откровениям звезды, приняв их за шутку, пишет сайт Актуальные новости.