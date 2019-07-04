НОВОСТИ

Цой и Воробей поддержали Милявскую в решении развестись

Коллеги удивлены, но готовы одобрить любое решение подруги.

Цой и Воробей поддержали Милявскую в решении развестись
Звезды поддержали Лолиту в решении развестись ФОТО: Global Look Press

Лолита Милявская приняла непростое для каждой женщины решение – развестись со своим супругом Дмитрием. О расставании певица сообщила сегодня на своей странице в Instagram. Целую неделю до этого она думала и взвешивала все аргументы, в итоге на семейном совете было решено поставить точку в отношениях и не терпеть друг друга.

«Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» – написала Лолита Милявская.

Она сразу расставила точки над «i» – «молодого мужа, с которым прожила девять лет, в обиду не даст».

Подписчики сожалеют, что брак певицы распался, а коллеги по сцене нашли слова поддержки.

Анита Цой написала в комментарии под постом, что Лолита самая «лучшая девочка на свете» и еще самая мудрая. Она негласно согласилась с решением и не пыталась призвать супругов одуматься.

А вот для Елены Воробей решение Милявской стало шоком. Она сокрушается, что не получится поздравить пару с десятилетием совместной жизни, а еще предлагает ей одуматься и взять паузу.

«ВМЕСТЕ такие красивые, мудрые, разные, любящие и счастливые. Лолочка… Дима… сил вам и… а может, просто взять паузу? Впрочем, вам виднее».

Кстати, фолловеры назвали решение певицы мудрым и смелым, а некоторые поклонники не поверили откровениям звезды, приняв их за шутку, пишет сайт Актуальные новости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лолита МилявскаяЛолита рассталась с мужем

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цой и Воробей поддержали Милявскую в решении развестись
Интересно?
Поделись с друзьями: