Как Анита Цой, Дакота и другие звёзды пострадали от потопа

Синоптики прогнозируют, что ливень продлится еще сутки и советуют быть предельно осторожными.

Затопившие столицу дожди доставили немало неприятностей горожанам. Одни шутят, что по дорогам теперь можно добираться только вплавь и просят переименовать в Москву в Венецию, другие спасают свои дома от затопления. В буквальном смысле слова.

Дом Аниты цой был затоплен

Анита Цой уже давно оценила всю прелесть жизни за городом. Это раньше она была ярой приверженкой жизни в мегаполисе, но уже много лет ценит чистый воздух и простор собственного двора. Настолько, что даже построила на участке дома для всех членов своей семьи. Но сегодняшняя ночь показала, что не всегда в загородной жизни тишь да гладь.

Прошедшие ливни подняли уровень грунтовых вод настолько, что певице с семьей и помощниками в срочном порядке пришлось вытаскивать из подвала дома все, что там хранилось. Насосы не справлялись, дом серьезно подтопило. На газонах вода стояла «по щиколотку». Сейчас певица одновременно решает несколько задач: записывает новый клип, закупает дополнительные насосы и технику для просушки помещений дома и дистанционно контролирует спасательные работы дома.

Приключения Риты Дакоты в Шереметьево

Рита Дакота совершенствует не только сценическое мастерство, но и развивает другие направления: она провела несколько дней на выездной сессии по развитию и совершенствованию личностного роста и организации и развития бизнеса. Из-за ситуации с ливнем рейс из Испании, где проходили тренинги, задержали на час. Потом была задержка с выдачей багажа. Пока Дакота ждала свои чемоданы, в инстаграме ей попался репортаж рэпера T-killah, где он показывает, как машины практически плывут в аэропорту Шереметьево.

Рита заволновалась, что если где-нибудь по дороге машина застрянет в такой луже, то она опоздает на самолет до Екатеринбурга, где планировался концерт. Она не стала дожидаться багажа, отменила такси и воспользовалась транспортом, который точно довезет из пункта А в пункт Б: аэроэкспрессом.

Певица не особо волнуется насчет того, что багаж не будет доставлен вовремя: она прекрасно выглядит и сможет петь даже без косметики.

T-killah на высоком «мерседесе» оказался в выигрыше

T-killah конечно пришлось поволноваться, но его «гелендваген» в любом случае чувствует себя на такой дороге получше, чем другие участники дорожного движения.

Пользователи Инстаграм вовсю выкладывают картинки и видео с результатами прошедших ливней.

Tipkhimki пишет:

Знатный вчера дождик был! Химки, как обычно, поплыли)

kokorka.tatyana не унывает:

У природы нет плохой погоды, были б только зонт и сапоги)

live_corr, снова из Шереметьево:

В Шереметьево произошёл мощный потоп. Все из-за затянувшегося ремонта. Ливнёвки не справляются. Легковушки уходят под воду практически наполовину. Приехали в аэропорт,чтобы улететь,а придётся поплавать.

Есть и совершенно отчаянные: велосипедисты. Пользователь lightstone.wb отчитался в своем Инстаграме:

Хоть меня и упаковали как следует, но от воды, летящий снизу из под колёс моего велика, это не спасло. Домой приехал мокрый и грязный насквозь…но настроение на максимуме, так как с сегодняшнего дня я в отпуске. Душ, горячий душ меня спасёт…

sveta.ischenko просто разместила видео без слов. Ну, тут и так все понятно: Московская область тоже «плывет»

И снова Шереметьево. Чем дальше – тем страшнее. kolmagorov.vladislav констатирует:

Подъезд к терминалу в Шереметьево превратился в реку. Картина маслом «Приплыли». Когда уже Москва и область будут готовы по максимуму к капризам погоды?

По прогнозам дожди в Москве и области прекратятся только к воскресенью. До этого времени постарайтесь подстраховаться и не попадать в места, где летний ливень может стать причиной неприятностей.