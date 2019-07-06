Грустная и заплаканная: Лолита не скрыла переживаний после разрыва с мужем

Лолита Милявская в свое время была женой Александра Цекало, а также бизнесмена Александра Зарубина. Певица сыграла пятую свадьбу с молодым фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Разница в возрасте в 11 лет влюбленных не смущала. Они счастливо жили вместе. По крайней мере, со стороны так казалось. На днях артистка объявила, что рассталась с мужем. «Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время», — призналась она.

В посту в соцсети Лолита дала понять, что Дмитрий от нее ушел. Она посчитала, что это был мудрый поступок с его стороны. Тем не менее, певица переживает из-за случившегося. 6 июля она отправилась в Донецк. Утром артистка сделала омолаживающую процедуру. На лицо она нанесла маску с пеной. Поклонникам все же удалось разглядеть ее заплаканные и припухшие глаза. Они поняли, что Милявская еще переживает из-за разрыва отношений с возлюбленным.

«А глаза грустные и заплаканные», — заметил подписчик звезды. В ответ певица оставила лишь смайлик в виде сердца. Даже опровергать слова поклонника она не стала. Некоторые пользователи признались, что видели Лолиту на границе и кричали ей слова поддержки, но она их не услышала. «Сонная была, простите», — пояснила она. Фанаты активно стараются поддержать артистку в трудный момент и пишут ей теплые слова. Они уверены, что она еще встретит свою любовь.

Общаясь с поклонниками, Милявская рассказала, что говорит ей мама по поводу случившегося. «Как все мамы, просит не нервничать. Она Диму любила», — поделилась звезда. Также она не исключает, что случившееся может быть связано с астрологией. По словам одной из ее подписчиц, сейчас идет череда затмений, поэтому принимать кардинальных решений не нужно. Пользовательница подчеркнула, что уже к августу их чувства и мысли могут измениться. «И я в это верю», — призналась Лолита.