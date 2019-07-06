НОВОСТИ

Лолита после расставания с мужем выразила восхищение Лазаревым

Певица в восторге от нового клипа музыканта.

Лолита после расставания с мужем выразила восхищение Лазаревым
Лолита восхищена клипом Лазарева/globallookpress.com

Певица Лолита в сторис Instagram выразила восхищение новым клипом своего коллеги по шоу-бизнесу Сергеем Лазаревым. Она опубликовала фрагмент из клипа и подписала запись: «Сережа Лазарев. Всегда лучший!» Кроме того, певица пропиарила премьеру клипа еще одного своего товарища Александра Реввы «Алкоголичка». Судя по всему, музыканты попросили звезду разместить у нее в соцсетях фрагменты их творений. С учетом повышенного внимания, которое сейчас приковано к Лолите это, конечно, беспроигрышный вариант.

Сергей Лазарев
Лолита считает Лазарева талантливым музыкантом/instagram.com/lolitamilyavskaya/

Отметим, что на днях Лолита удивила общественность заявлением, что решила расстаться со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом она заметила, что они остались хорошими друзьями.

Александр Ревва
Лолита пропиарила Александра Ревву и его клип/instagram.com/lolitamilyavskaya/

Как заявила исполнительница, она, конечно, неделю переживала, а потом поняла, что это того не стоит. По словам певицы, они с мужем перестали понимать друг друга в последнее время, из-за чего и стали возникать конфликты.

Поддержку Лолите выразили многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые, правда, были искренне удивлены, что рухнул казавшийся столь прочным брак. Впрочем, многие считают, что Лолита еще встретит свое счастье в этой жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РевваДмитрий ИвановЛолитаЛолита последние новостиСергей Лазарев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита после расставания с мужем выразила восхищение Лазаревым
Интересно?
Поделись с друзьями: