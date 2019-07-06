Лолита после расставания с мужем выразила восхищение Лазаревым

Певица Лолита в сторис Instagram выразила восхищение новым клипом своего коллеги по шоу-бизнесу Сергеем Лазаревым. Она опубликовала фрагмент из клипа и подписала запись: «Сережа Лазарев. Всегда лучший!» Кроме того, певица пропиарила премьеру клипа еще одного своего товарища Александра Реввы «Алкоголичка». Судя по всему, музыканты попросили звезду разместить у нее в соцсетях фрагменты их творений. С учетом повышенного внимания, которое сейчас приковано к Лолите это, конечно, беспроигрышный вариант.

Отметим, что на днях Лолита удивила общественность заявлением, что решила расстаться со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом она заметила, что они остались хорошими друзьями.

Как заявила исполнительница, она, конечно, неделю переживала, а потом поняла, что это того не стоит. По словам певицы, они с мужем перестали понимать друг друга в последнее время, из-за чего и стали возникать конфликты.

больше по теме Лолита намекала на проблемы в отношениях с молодым супругом В апреле 2019 года она была гостьей программы «Эксклюзив», где рассказывала о жизни с Дмитрием Ивановым.

Поддержку Лолите выразили многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые, правда, были искренне удивлены, что рухнул казавшийся столь прочным брак. Впрочем, многие считают, что Лолита еще встретит свое счастье в этой жизни.