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«Слишком радикально»: Высоцкая вспомнила, как она подстриглась налысо

Супруга Андрея Кончаловского вновь задумалась о смене имиджа.

«Слишком радикально»: Высоцкая вспомнила, как она подстриглась налысо
Юлия Высоцкая. фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая является актрисой и телеведущей. Еще она вкусно готовит и периодически демонстрирует свои кулинарные шедевры в соцсети. Больше 20 лет она счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Они часто путешествуют вдвоем, и кажется, что вместе им скучно точно не бывает. В свои 45 лет Юлия выглядит моложе многих ровесниц. Она обладает стройной фигурой, а ее кожа такая гладкая, что порой звезда появляется на публике без косметики.

Как и любая женщина, Высоцкая любит эксперименты с имиджем. Этой весной она была в салоне красоты и обновила цвет волос, сделав их еще светлее. Однако на днях артистка вновь задумалась о переменах. Она вспомнила, что три года назад была лысой. В соцсети супруга режиссера поделилась снимком, на котором запечатлена в черном коктейльном платье и с красной помадой на губах. При этом на голове у нее волосы были всего пару сантиметров в длину.

«Время от времени возникает желание все изменить… почему первое, что приходит в голову, причёска… покраситься, постричься, остаться совсем без волос… этой фотографии почти три года. Все-таки это слишком радикально», — написала Юлия.

По всей видимости, снова стричься налысо она не собирается. Поклонники в свою очередь отметили, что звезда относится к тому редкому числу женщин, которым идут подобные стрижки.

«А мне очень нравилось… вам идут короткие волосы, когда немного обросли, было прям супер», «Вы без волос какая-то неземная, как вам идет», «Бомбический образ», «Радикально, но эффектно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что раньше Высоцкая могла пойти на любые жертвы ради роли, но со временем ее взгляды поменялись. В 2016 году вышла в свет картина ее мужа «Рай», где актриса исполнила роль русской аристократки Ольги. Тогда ей и пришлось побриться налысо. Спустя годы она призналась, что этот поступок стал шоком для ее организма.

 

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«Слишком радикально»: Высоцкая вспомнила, как она подстриглась налысо
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