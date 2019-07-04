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Высоцкая уверена, что в любви нужно не страдать, а работать

В отношениях, по мнению актрисы и телеведущей, важно найти компромисс.

Высоцкая уверена, что в любви нужно не страдать, а работать
Юлия Высоцкая призналась, что для нее мужчина - Бог. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS©АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ

Любовь в жизни актрисы Юлии Высоцкой занимает далеко не последнее место, равно, как отношения с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Несколько лет назад в звездной семье произошла трагедия – в результате ДТП серьезно пострадала их дочь. Светские сплетники заговорили о том, что это стало причиной серьезного охлаждения в отношениях пары. Но наперекор слухам, звезды обвенчались.

Теперь супруги постоянно демонстрируют нежные чувства друг к другу и признаются в любви. А Юлия время от времени публикует в своем Instagram посты об отношениях и чувствах между людьми. Новая публикация ведущей – одна из них.

«В любви не нужны страдания. В любви нужна работа: постараться понять человека, найти компромисс, наступить на горло собственной песне. Потому что если песня собственная — она эгоистична. И если ты хочешь и дальше жить с этим человеком, то имеет смысл сделать так, чтобы было хорошо не только тебе, но и ему тоже» , — пишет актриса.

Для Высоцкой же мужчина — Бог, величина абсолютная. Немаловажное значение имеет осознание того, что другого такого на свете нет, он единственный и уникальный. Тогда, уверена Юлия, и она будет самой лучшей.

В комментариях к публикации подписчики назвали слова звезды «золотыми», с которыми «трудно не согласиться».

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Тэги:

любовные отношенияЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

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Высоцкая уверена, что в любви нужно не страдать, а работать
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