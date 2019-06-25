«Умытое лицо»: 45-летняя Высоцкая поделилась селфи без макияжа

В одном из своих интервью актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что в обычной жизни она крайне редко накладывает макияж. Режиссеру Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица». Именно поэтому и его 45-летняя супруга отдает предпочтение естественности.

Говоря о моде и личном стиле, актриса призналась: она искренне полагает, что лучше «недоодеться», чем «переодеться». При этом Юлия подметила, что не может чувствовать себя комфортно, если прохожие на улице оглядываются на нее из-за одежды.

Не без иронии Высоцкая добавила, что про себя давно поняла, что в платье с оборками она становится похожа на Аксинью из «Тихого Дона». И если Юлия выбирает какой-то женственный образ, то он обязательно должен быть сдержанным. А если это цветочный принт, то — лаконичный крой.

«Я по десять раз на дню себе то нравлюсь, то не нравлюсь, то не высплюсь… Бывает, переработаешь, кстати, спортом перезанимаешься, и удрученное состояние, и печаль в глазах», — отметила Юлия Высоцкая в интервью журналу «Домашний очаг».

При этом актриса отметила, что Андрею Кончаловскому нравятся почти все образы, которые она выбирает для повседневной жизни. А если режиссер замечает, что тот или иной наряд его супруге не подходит, то он спокойно об этом ей говорит.