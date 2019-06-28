Фотосессия без комплексов: Юлия Снигирь снялась топлес

Для съемки актриса выбрала красные брюки на шнуровке и обувь с леопардовым принтом.

Юлия Снигирь не перестает удивлять своих подписчиков. Так, обычно скромная актриса внезапно опубликовала в Instagram кадр из новой фотосессии, где предстала топлес.

Для необычного образа артистка выбрала парик с длинными и пышными волосами, а также надела красные брюки на шнуровке и обувь с леопардовым принтом.

В качестве подписи к фото Снигирь опубликовала цитату Анны Ахматовой из воспоминаний Лидии Чуковской о том, как раньше барышни одевались, отправляясь купаться.

«Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая», — говорится в тексте.

Большинство поклонников обратили внимание не столько на воспоминания Лидии Чуковской, сколько на неожиданный образ актрисы.

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«Как всегда, изящна + к этому еще добавить талант и красоту», «Огонь и обалденные волосы!», «О мамма мия… какие изящные линии», «А мне Эми Уайнхаус напомнили чем- то!)», «До чего же красива», «Совершенство», — отметили подписчики в комментариях.

В последнее время российские и западные звезды все чаще радуют поклонников откровенными фотосессиями. Так, некоторое время назад снимок топлес опубликовала только вышедшая замуж Настя Каменских, а до нее пикантными фотографиями фанатов порадовала Алена Водонаева.