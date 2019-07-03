Мерьем Узерли из «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Uzerli) прославилась благодаря сериалу «Великолепный век». Именно она была партнершей Халита Эргенча. В этом году девушка приезжала в Канны, где блистала на кинофестивале. Каждый выход в свет темноволосой красавицы привлекал к себе внимание прессы. Она облачалась в женственные, но провокационные наряды. Актриса не стеснялась демонстрировать свою фигуру почти в прозрачных платьях.

Вскоре после этого Мерьем уехала в Германию. Там в городе Кассель живут ее родители. В конце мая она поздравила свою маму Урсулу Узерли с 70-летием. Позже она также показывала архивные фото своего отца Хуссейна Узерли. До сих пор девушка наслаждается теплой погодой в немецком городе и ест домашнюю еду своей мамы. Вместе с ней отдыхает и пятилетняя дочка Лара. Девочка появилась на свет в феврале 2014 года. Кто ее отец, точно неизвестно. За год до этого артистка рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

На новых фото Мерьем выглядит счастливой. Наследница ее крепко обнимает и целует. Поклонники турецкого сериала пришли в восторг от трогательных фото. «Сколько тут души и нежности. Мамина любовь и мамино счастье», «Какие сладкие», «Прекрасные ангелы», «Ой, Мерьем, как приятно смотреть на вас с дочкой!», «Красавицы, очень милые», — высказались подписчики.

Отметим, что дочку Узерли воспитывает одна. При этом актриса много путешествует и снимается в различных проектов, но семья для нее всегда остается на первом месте.