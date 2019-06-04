Боне понравилось фото Мерьем Узерли без макияжа

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Uzerli) опубликовала на личной страничке в Instagram свежее портретное фото, показав, как она выглядит без макияжа. Партнерша Халита Эргенча отказалась от помады для губ, теней и туши для ресниц. При этом продемонстрировала на снимке естественный румянец.

Примечательно, что селфи актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» всего за два дня оценили порядка 150 тысяч человек. Именно этот кадр Мерьем без макияжа понравился звездной экс-участнице «Дома-2» Виктории Бони. Она поставила «Лайк» под снимком актрисы.

Ранее Виктория Боня делилась совместным фото с Мерьем Узерли на личной страничке в микроблоге. Знаменитости встретились на Каннском кинофестивале. Напомним, что актриса вместе с Халитом Эргенчем снималась в сериале «Великолепный век». Она сыграла одну из главных женских ролей — наложницы султана Сулеймана — Хюррем. После того, как Мерьем Узерли покинула проект ее место на съемочной площадке заняла Вахиде Гердюм.