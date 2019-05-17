Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли в прозрачном платье появилась на Каннском фестивале

Провокационный образ актрисы сработал на славу: она привлекла к себе внимание не только фотокорреспондентов, но и обычных мужчин.

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) прославилась благодаря сериалу «Великолепный век». Именно она была партнершей Халита Эргенча. В этом году девушка прибыла в Канны, чтобы посетить кинофестиваль. На этот раз поклонники увидели ее с новой стороны. Актриса выбрала очень экстравагантные наряды для появления на красной дорожке. В первый же день она шокировала гостей, появившись на публике почти обнаженной.

Мерьем облачилась в нежное платье из очень тонкой ткани, которая казалась прозрачной при дневном свете. В итоге исполнительница роли Хюррем Султан продемонстрировала окружающим все свои прелести. К слову, актриса может похвастаться стройной и подтянутой фигурой без целлюлита, поэтому краснеть ей было не за что.

Поклонники решили, что для столь серьезного мероприятия Узерли должна была выбрать более строгий наряд, поэтому подвергли девушку критике. Другие не оставили без внимания то, что артистка стала выглядеть более молодо, чем раньше. По некоторым данным, еще год назад она успела поработать над своей внешностью: актриса увеличила губы, нарастила ресницы и сделала татуаж бровей.

Стоит добавить, что следующее появление Мерьем на красной дорожке в Каннах тоже вызвало шквал негодования у ее фанатов. На этот раз она примерила алое платье. Лиф наряда был украшен вышивкой, а юбка с высоким разрезом практически слилась с ковровой дорожкой. Фанаты сразу отметили, что платье испортило ее фигуру, утяжелив верх. Сама Узерли, кажется, осталась довольна тем, что ловила на себе мужские взгляды весь день.