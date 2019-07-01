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Сергей Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном

Певец отдыхает с наследником в теплых краях.

Сергей Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном
Сергей Лазарев. фото: instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев старается оберегать личную жизнь. Ему удалось целых три года скрывать сына от общественности. Скорее всего, он и дальше прятал бы мальчика, если бы его не засняли с ребенком папарацци. Теперь артист берет малыша с собой на концерты, уже открыто публикует фото с ним и также познакомил отпрыска с детьми других звезд.

О матери сына Лазарев ничего не рассказывает. По словам Киркорова, ребенка певцу выносила суррогатная мать. В этом году артист во второй раз ездил представлять Россию на конкурс «Евровидение». Мальчика он со собой не брал, так как решил, что это привлечет слишком много внимания к ребенку. Теперь, когда конкурс позади, Сергей вместе с наследником уехал отдыхать за границу. В соцсети он поделился красочными снимками, на которых купается в океане.

На них певец запечатлен в одних плавках, а сын сидит у него на плечах. «„Рождение ребенка — это единственное свидание в слепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни“. Позитива Вам в ленту От нас с Никитосом!», — написал он. Поклонники уже давно не видели Никиту. Они отметили, что он сильно подрос.

«Какие добрые и позитивные фотографии! Вы очень милые!», «Отец и сын в океане! Это тот самый момент которые вас тронул и вы задумались о ребенке», «Улыбка прям от ваших фото, настоящий позитив», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что весной появились слухи, что у Лазарева не так давно родилась дочка. Сообщалось, что якобы малышке еще нет и года. Над слухами певец лишь посмеялся.

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звездные детиНикита ЛазаревСергей Лазарев

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Сергей Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном
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