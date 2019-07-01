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«Начинайте писать гадости!»: Лазарев призвал хейтеров критиковать его

Певец анонсировал концерт в гей-клубе, а потом удалил сообщение.

«Начинайте писать гадости!»: Лазарев призвал хейтеров критиковать его
Сергей Лазарев Фото: Globallookpress.com

Сергей Лазарев в последнее время нередко попадает в центр внимания из-за скандальных ситуаций. Поклонники едва закончили обсуждать его загадочный конфликт со Светланой Лободой в ходе вручения премии «МУЗ-ТВ», как певец дал новый повод для сплетен.

В своем Instagram Лазарев недавно опубликовал кадры из новой фотосессии. На фото певец позирует только с голым торсом. Пост мгновенно стал очень популярным, но, видимо, этого артисту показалось недостаточно. Вскоре он добавил комментарий, взволновавший фанатов.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

«И чтобы добавить больше огня в обсуждении! Сообщу, что 23 сентября в самом известном гей-клубе Москвы «Центральной станции» состоится мой ежегодный сольный концерт… уверен, что опять будет переаншлаг) а теперь ффффас… начинайте писать гадости типа «А, ну понятно, для своих выступает», «Фуу, как это противно». А я вам скажу, что, конечно же, это будет один мощный и громкий концерт и такой же прием!» — написал Лазарев.

Правда, стоит отметить, что певец почти сразу же удалил этот комментарий, однако многие успели его «заскринить» и теперь ему вряд ли удастся отказаться от своих слов.

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Сергей Лазарев

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«Начинайте писать гадости!»: Лазарев призвал хейтеров критиковать его
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