Стали известны новые подробности о дочери Сергея Лазарева

На днях поклонники Сергея Лазарева узнали приятную новость. В окружении участника Евровидения заявили, что у него есть не только сын Никита, которому исполнилось пять лет, но и маленькая дочь.

Имя девочки инсайдер не раскрыл, да и слухи эти многим показались неубедительными. Сам Лазарев, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что о его жизни слишком часто что-то «выдумывают». Тем не менее, прямо отрицать пересуды исполнитель не стал.

«И тут бах – дочь! А почему не двойня?» – коротко ответил Сергей изданию kp.ru.

Осведомленный источник в звездной тусовке продолжает утверждать, что дочь у Лазарева действительно есть. Только родилась она совсем не накануне.

«Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал», – пишет пожелавший остаться неизвестным инсайдер.

Как отмечает Telegram-канал «Только никому», всерьез поверить в эти сообщения, конечно, сложно. Однако, если вспомнить, что сына Лазарев скрывал от широкой общественности без малого три года, ситуация кажется не такой уж невероятной. Как признавался певец, Никиту он прятал от недоброжелателей, опасаясь негативной энергетики незнакомых людей.