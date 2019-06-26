Гоген Солнцев предостерег Киркорова от участи звезды-однодневки

Новый клип Филиппа Киркорова «Стеснение пропало» бурно обсуждают поклонники. На артиста обрушился шквал критики, многие обвинили его в вульгарности и «деградации». Не удержались от того, чтобы высказать свое мнение о творчестве артиста, и некоторые знаменитости.

По словам Гогена Солнцева, популярность поп-короля в последнее время сильно выросла. Из исполнителя «для бабушек» он в одночасье, после выхода клипа «Цвет настроения синий», стал флагманом молодежной музыки. Но хайп может сыграть с Киркоровым злую шутку.

«Я понимаю, что Филипп Бедросович пытается быть современным, быть тождественным сегодняшнему зрителю… Но с подобными экспериментами нужно быть аккуратным», – поделился Гоген с порталом Teleprogramma.pro.

Как отмечает шоумен, есть опасность, что Киркоров «закоснеет» в этом эпатажном амплуа. В этом случае вместо того, чтобы помочь поклонникам подняться на новый духовный уровень, он окажется звездой-однодневкой. Как, например, та же Ольга Бузова, про которую, уверен Солнцев, вскоре никто и не вспомнит.