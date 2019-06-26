Филипп Киркоров «поседел» после критики его нового клипа

Звездные коллеги короля российского шоубиза Филиппа Киркорова как могли продвигали рекламу и анонсы нового клипа певца. Интрига нагнеталась, «градус повышался», как говорил сам артист. Однако, после выхода ролика, реакция на очередное творение звезды оказалась неоднозначной, несмотря на то, что уже за первые сутки клип посмотрели более одного миллиона поклонников.

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Артиста обвинили в безвкусице и «деградации». А сам Киркоров, кажется, никакого внимания на шквал негатива не обращается. Напротив, он решил с юмором отнестись на нелестные замечания подписчиков в Instagram и поделился забавным снимком, на котором он изображен в образе седовласого, но ультрамодного старичка с окладистой бородой и пышной седой шевелюрой. В руках артиста хлопушка для выбивания пыли из ковров.

«Поседел от ваших комментариев», — шутя, замечает Киркоров, и добавляет — «Кто-то еще смотрел? Ссылка в шапке профиля».

Новый образ главным образом оценили звездные коллеги Филиппа. Свои «лайки» под публикацией поставили, например, Анита Цой и Светлана Дружинина. А некоторые другие комментаторы продолжили критиковать творение певца.