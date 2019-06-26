Звездные истории «Поёт не для пенсионерок!»: звёзды высказались о новом клипе Киркорова
Звездные истории

«Поёт не для пенсионерок!»: звёзды высказались о новом клипе Киркорова

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Ролик на песню «Стеснение пропало» был воспринят спорно не только поклонниками короля российской эстрады, но и его коллегами по звездному цеху.

Певец Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню «Стеснение пропало». В последнее время король российской эстрады «промышляет» выпуском спорных роликов, и этот не стал исключением!

Ощущение, что после после выхода клипа на песню «Цвет настроения синий» Киркоров поставил в своем особняке станок по производству хайпа, который работает без остановки. В очередной раз поклонники Филиппа Бедросовича  критикуют его и боготворят. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала, что думают о новом клипе звезды.

«Киркоров идет по моим стопам»

Эпатажному исполнителю Никите Джигурде провокационный клип на песню «Стеснение пропало» пришелся по душе. И не удивительно, ведь Джигурда обожает шокировать зрителей. В последнее время этим приемом активно пользуется и Филипп Киркоров. Никита Борисович считает, что Филипп Бедросович идет проторенной дорожкой.

Последние работы Киркорова — это хайп, это то, что мне близко. По сути, я делал то же самое 10-12 лет назад. Есть в ролике момент, где Филипп принимает роды, — у меня это уже было. Если бы у меня было столько же денег, сколько у Киркорова, то я был бы сейчас не менее популярен.

Киркоров идет по моим стопам. Все, что он делает, мне не просто симпатично, а нравится. Среди поклонников короля есть те, кто не понимает его эксперименты. Я думаю, что благодаря этой близости к народу и молодежи Филипп приобрел больше почитателей, чем потерял, — поделился своим мнением с читателями портала Teleprogramma.pro Джигурда.

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Филипп Киркоров продолжает эпатировать и шокировать зрителей. Фото: globallookpress.

«Филипп Бедросович пытается быть современным»

Шоумен Гоген Солнцев был очень сдержан в выражениях. Он отметил, что сейчас Киркоров действительно очень популярен, но что будет дальше? Гоген обеспокоен тем, что эпатажные клипы и провокационные тексты могут превратить короля шоу-бизнеса в звезду-однодневку.

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Гоген считает, что эксперименты могут превратить короля в звезду-однодневку. Фото: globallookpress.

Очень легко и просто скатиться в инфантильность, примитивность и обесценить свое творчество. Я понимаю, что Филипп Бедросович пытается быть современным, быть тождественным сегодняшнему зрителю, молодежи. Ранее он был артистом наших бабушек с хитами типа «Я люблю тебя, Марина» или «Афродита». Теперь Киркоров стал артистом сегодняшнего дня. Но с подобными экспериментами нужно быть аккуратным.

С точки зрения эстрадного артиста, замечательно, что он нашел общий язык с молодежью. Но хочется, чтобы артист поднимал зрителя на более высокий духовный уровень, а то, что делает Киркоров — это хайп. Он своевременно поймал эту волну, но ему важно в этом амплуа не застояться, закостенеть и не уйти в утиль, как артисты-однодневки уровня Бузовой: сегодня ее все знают, а завтра не вспомнят фамилию. Я очень надеюсь, что через какое-то время Филипп Бедросович вернется к исполнению более глубоких вещей, — заявил Гоген.

Напомним, новая волна популярности пришла к Киркорову в 50 лет, когда он выпустил клип на хит «Цвет настроения синий». Затем король российской эстрады пошел дальше. Его дуэт с золотым голосом страны Николаем Басковым мог иметь сумасшедший успех, если бы не клип на песню «Ибица». Не все зрители оценили пошлый юмор. Некоторые даже потребовали лишить исполнителей званий народных артистов.

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«Поёт не для пенсионерок!»: звёзды высказались о новом клипе Киркорова
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