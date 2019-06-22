ЗВЕЗДЫ

Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках

Знаменитость не стала разуваться, расположившись на диване со светлой обивкой не в домашней обуви.

Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева опубликовала в Stories свежие кадры. Знаменитость не стала снимать кроссовки, расположившись на диване. Не смутила модель и светлая обивка. По дому в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова перемещается в обуви. И вместо тапочек модель использует кроссовки. Примечательно, что ранее экс-участница «Дома-2» Виктория Боня делилась схожим фото. В кадре бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита позировала, устроившись на кровати в сапогах. При этом в комментариях девушка подметила, что ее обувь «никогда не бывает грязной».

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева забралась на диван, не снимая кроссовок (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

На кровати Виктория позировала с чашечкой в руках, жакете и сапогах. В одном из своих интервью модель призналась, что считает себя обычной девушкой. Боня отметила, что она сама зарабатывает себе на жизнь и финансово ни от кого не зависит.

Виктория Боня
Виктория Боня не стала снимать сапоги (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Вместе с Игорем Булатовым Виктория Лопырева воспитывает четырехмесячного сына Марка Лео. Ради малыша знаменитость пропустила кинофестиваль в Каннах. Она предпочла остаться дома с ребенком, посетовав на то, что не может разлучиться с сынишкой даже на несколько дней.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов

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Лопырева не брезгует ходить по дому в кроссовках
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