Звездный стиль

Мечты сбываются: Боня надела джинсовую мини-юбку из своей коллекции

Экс-участница «Дома» давно мечтала запустить собственную джинсовую линию.

Мечты сбываются: Боня надела джинсовую мини-юбку из своей коллекции
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня поучаствовала в импровизированной фотосъемке. В кадре девушка предстала в джинсовой мини-юбке из своей коллекции и белой футболке. В комментариях к фото экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита призналась, что мечтала выпустить собственную джинсовую линию. Однако воплотить свою задумку в жизнь Вика смогла не сразу. Как дизайнера ее не устраивали фабричные образцы.

«Я мечтала сделать джинсовую линию много лет! Мне долгое время присылали разные образцы с фабрик, но ничего достойного я так и не увидела… Как оказалось к счастью!! Все, что не делается, все к лучшему, уверяю вас! Потом я нашла команду, которая смогла воплотить мой вкус и соответствовать моим требованиям к качеству», — призналась Виктория.

Ранее, в одном из своих интервью модель признавалась, что она получает удовольствие от того, чем она занимается. При этом Боня неплохо зарабатывает. По словам Виктории, на протяжении трех лет она создает вещи, которые носят даже Ирина Шейк и Синди Кроуфорд.

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Виктория Бонязвездный стиль
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Мечты сбываются: Боня надела джинсовую мини-юбку из своей коллекции
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