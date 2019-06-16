Лопырева запечатлела на фото Булатова с сыном на руках

35-летняя Виктория Лопырева в День отца разместила на личной страничке в Instagram фото из семейного архива. Модель запечатлела на камеру возлюбленного Игоря Булатова с сыном Марком Лео на руках. Примечательно, что родители малыша пока еще не показывали общественности личико сынишки. В интервью Виктория Лопырева говорила о том, что не спешила делиться с прессой и поклонниками своим интересным положением. Модель официально подтвердила беременность только после того, как ее округлившийся животик стал заметен окружающим.

По словам Виктории, избранник заботился о ее самочувствии на протяжении всей беременности. Примечательно, что экс-возлюбленный модели «Золотой голос России» Николай Басков не подозревал о том, что Лопырева находится в интересном положении. Отвечая на расспросы журналистов, артист заверил, что после расставания мало интересовался личной жизнью Виктории. А сама девушка предпочитала не афишировать роман с бизнесменом Игорем Булатовым, которому она подарила сына Марка Лео.