Экс-невесту Баскова обижает сравнение с Бузовой

Ольга Бузова еще недавно заявляла, что считает свое тело идеальным. Но оказалось, что все же у поющей телеведущей есть комплексы. После развода с Дмитрием Тарасовым она хотела сделать увеличение груди, но потом передумала. Позже звезда даже стала выступать против пластики и заверила, что никогда не ляжет под нож хирурга. Зато она охотно экспериментирует с имиджем и уже давно отошла от образа блондинки, перекрасив волосы в темный цвет, а затем сделав модное окрашивание омбре.

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На днях выяснилось, что бывшая невеста Николая Баскова Софи Кальчева была огорчена, когда Ольга перекрасилась в брюнетку. 38-летняя певица и модель призналась, что теперь ее часто сравнивают с ведущей «Дома-2». В интервью девушка заявила, что считает себя красивее исполнительницы хита «Мало половин».

«Мне пару раз сказали, что я похожа на Бузову, и мне так обидно стало. Неужели я на нее похожа? Даже страшно! Во‑первых, у меня есть грудь, красивые ножки, щиколотки худенькие. Мне кажется, мы даже фигурами не похожи», — заявила Софи.

Более того, она заподозрила, что коллега заимствует ее сценические приемы. По словам девушки, некоторое время назад поклонники ей показали, как Бузова выходит из большой ракушки. Она заверила, что делала подобный трюк гораздо раньше телеведущей.

Кальчева подчеркнула, что не хочет, чтобы ее сравнивали с Олей. «Мне кажется, что я красивее», — заявила артистка в беседе с изданием «Собеседник». Также она рассказала, что больше не общается с Басковым. Певец не только на ней не женился, но и отписался в соцсетях. Впрочем, у девушки уже есть новый возлюбленный. По словам Софи, мужчина полностью доволен ее внешним видом и никаких претензий ей не высказывает.