Бузова, ГлюкOzа и другие звезды поздравили выпускников в Кремле

На сцене главного выпускного бала страны выступили артисты и пожелали выпускникам удачи в их начинаниях.

Несколько тысяч молодых людей со всей страны стали главными гостями бала в Государственном Кремлевском лворце и IX ежегодной Всероссийской премии «Выпускник-2019». Ребята, еще вчера сдававшие ЕГЭ, смогли почувствовать себя настоящими звездами: они прошли по красной ковровой дорожке в стенах Кремля и получили награды из рук популярных актеров и музыкантов.

Будущие студенты получили поздравления и награды от ГлюкOzы, Тимура Родригеза, Ольги Бузовой, Леонида Руденко, Артема Качера, Serebro, PIZZA, MOLLY, Cygo, Rauf &Falk, Rasa, M-BAND, COSMOS girls, Алисы Салтыковой, T-killah&Matara, Ирины Дубцовой, Альбины, Жасмин, Насти Кудри, Дискотеки Аварии, SHANGUY, Анатолия Вассермана, Екатерины Дубакиной, Марии Киселевой, Дмитрия Губерниева, Елены Валюшкиной, Михаила Галустяня, Софии Никитчук, Алексея Лукина и многих других.

«Я прекрасно помню свой выпускной, это был замечательный праздник, воспоминания остались на всю жизнь. Мы гуляли до утра и пешком шли домой… В первую очередь, хочу поздравить выпускников с тем, что закончился такой большой и длительный школьный 11-летний этап, они стали совсем взрослыми. Хочу напомнить им, что они сами являются вершителями своих судеб. Хочу им пожелать смелости, смотреть вперед, не бояться, верить в себя, ставить самые высокие цели. Главное, чтобы эта цель была внутри: чтобы они занимались тем делом, без которого они просто не смогут жить. Нужно получать удовольствие, радоваться, не огорчаться, верить только в хорошее и, чтобы это выпускное лето было очень ярким, счастливым, наполненным любовью, спортом и много-много желаний, которые будут исполняться», — пожелала Мария Киселева.

Хедлайнеры вечера, коллектив SHANGUY, пожелали выпускникам 2019 года незабываемо провести это лето и поступить в самый лучший университет. Музыканты исполнили зажигательные хиты King Of The Jungle и La Louze.

«Самое главное, чтобы они выбрали правильный путь, чтобы они действительно занимались тем, что им по душе. И не разочароваться в жизни», – пожелали выпускникам участницы группы Serebro.

Кстати, девушки выбрали для выхода разноцветные платья с бахромой от Zara – один из трендов, ставших классикой.

Экс-солистка Serebro, Molly (Ольга Серяпкина. – Прим.ред.) пришла на премию «Выпускник-2019» в бюстье от Sorry I’m Not, дизайн которого девушка доработала самостоятельно.

«Выпускной помню наполовину. Не потому, что я много пил – просто это было достаточно давно, к сожалению. С девушкой, которая мне нравилась, по-моему, ничего не срослось… Я вообще ни с кем не общаюсь со своей школы. Только с одним человеком – он один из моих близких друзей, с которыми продолжаю плотно общаться. Других не видел, не знаю, что с ними происходит. <…>. Пожелаю выпускникам чтобы ту дружбу, которая у них есть сегодня, они пронесли через года, поскольку с возрастом друзей не прибавляется и самые прочные и теплые отношения как раз из этого возраста», — поделился Леонид Руденко.

Мнения участниц группы Cosmos Girls относительно то, какие наряды лучше не выбирать для выпускного, разделились. Эден Голан отметила, что лучше оставить в стороне пышные платья-торты, а Ева Лепс выступила против фартуков и бантов. Всех примирила Саша Гринер: девушка заявила, что самое главное в платье — то, как ты себя в нем ощущаешь.

«У меня уже был выпускной в прошлом году, кажется, все прошло шикарно. У меня было красивое платье, которое сама выбирала. Никто не напивался, но мы хорошо провели время», — рассказала Ева Лепс (Cosmos Girls. — Прим. ред.)

«Я сегодня увидела столько красивых выпускниц, что и добавить нечего. Такие красивые девушки будущего поколения – приятно смотреть, глаз радуется. Мне кажется, русские девушки настолько уникальны, с развитым от природы вкусом, что они сами знают как лучше. Главное – самовыражение, верить внутреннему своему инстинкту и показать себя так, чтобы внешнее совпадало с внутренним содержанием. У меня не было выпускного: я каталась по миру, проучилась только до 10 класса в России, потом уехала, и получилась такая неразбериха, что мне не удалось побывать на своем выпускном. Поэтому, мне приятно быть здесь вдвойне – это очень важный день для девушек и молодых людей», — сказала Алиса Салтыкова и отметила, что у каждой девушки именно в этот день есть возможность пригласить на танец любого понравившегося мальчика, «если лежит душа».

В экстравагантности наряда Салтыкова могла бы поспорить только с Ольгой Бузовой, которая выбрала для бала космический образ в духе фильма «Пятый элемент».

Matara для своего дебютного выступления с песней «Люби меня, люби», записанной в тандеме с T-killah, выбрала ярко-розовое платье H&M & Giambattista Valli 2019.

«Я помню, что это один из немногих случаев, когда я примерил пиджак и точно помню, что у меня был розовый галстук. Потому что я и еще два моих лучших друга, мы решили выбрать яркие цвета. Вспоминаю только с большой улыбкой: мы тогда записали на бумажке, кем хотим увидеть себя через десять лет и, в принципе, примерно все сбылось. Друг написал: «Я хочу, чтобы у меня было два ребенка», — у него это получилось. А я – что хочу «пару нулей и пару хитов», тоже, вроде, вышло. <…>. Год назад у нас был экспромт. Мы записали песню «Люби меня, люби» и не ожидали, что так хорошо ее воспримут. Всегда очень опасно делать каверы на уже имеющиеся хиты. Но Маша круто исполнила, людям понравилось, и нас сегодня позвали выступить в прямом эфире, еще и в Кремль», — поделился эмоциями T-Killah.

Праздник продолжился и за стенами Кремля: под бой курантов и залпы салюта гости дали торжественную «клятву выпускника», загадали самые важные желания, с которыми они пойдут во взрослую жизнь и пустились в пляс на ночной дискотеке от любимых артистов!