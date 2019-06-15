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Ольга Бузова призналась, что после развода хотела увеличить грудь

Об этом она сказала во время общения с подписчиками в своем блоге.

Ольга Бузова призналась, что после развода хотела увеличить грудь
Ольга Бузова Фото: .globallookpress.com

Ольга Бузова несколько раз в день рассказывает поклонникам в Instagram о своих поездках – будь то командировки или отпуск. Накануне певица и ведущая проекта «Дом-2» отправилась отдыхать.

Как потом догадались фанаты, Бузова улетела в Италию. Говоря о путешествии кумира, один из подписчиков предположил, что Ольга едет не на отдых, а собирается сделать операцию по увеличению груди.

На этот комментарий певица почти сразу ответила, сказав, что ложиться под нож хирурга вовсе не собирается. Хотя ранее ее такие мысли посещали. Бузова призналась, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она одно время хотела решиться на пластику, но затем от этой идеи отказалась, чему очень рада.

Ольга Бузова хотела увеличить грудь
СКРИНШОТ:https://www.instagram.com/p/BysnY9MIfvd/

Поклонники давно переживают за Ольгу, которая после расставания с бывшим супругом никак не может наладить личную жизнь. Недавно, находясь с концертом в Турции, она опубликовала пост. Бузова призналась, что мечтает о поцелуях, тем самым телеведущая опровергла слухи, что ее сердце покорил таинственный избранник.

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Ольга Бузова призналась, что после развода хотела увеличить грудь
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