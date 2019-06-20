Не хуже Рудковской: Пынзарь накормила сына турецким завтраком

Яна Рудковская уже не первый год ведет в Instagram рубрику «Мои завтраки». Продюсер заверяет, что они пользуются популярностью, поэтому на нее даже стали подписываться иностранцы. Знаменитая блондинка красиво сервирует стол, обязательно ставит вазу с сезонными цветами. На днях она призналась, что люди вдохновляются ее завтраками и спешат купить красивую посуду. Правда есть и те, кто критикует знаменитость, считая, что она кичится деньгами.

Как оказалось, не только Рудковская любит красиво завтракать. Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой. Ранее она призналась, что есть в турецких кафе дешевле, чем готовить самой. Вместе с одним из сыновей Дарья направилась в заведение с красивым видом на море.

В соцсети звезда «Дома-2» показала стол накрытый на террасе. Среди блюд выпечка, сладости, фрукты и овощи.

«Турецкий завтрак на двоих! Я сейчас лопну», — заявила девушка.

Поклонники отметили, что завтрак Дарьи был похож на полноценный обед. После многочисленных вопросов бизнесвумен призналась, что кафе находится на горе в Аланье. Любой желающий может там побывать. Однако не обошлось без нападков хейтеров. Некоторые пользователи решили, что Пынзарь неподобающе выглядела, находясь рядом с ребенком. Девушка не стала реагировать на критику, а вот фанаты решили за нее заступиться. «Человек в шортах и блузке! Я бы также оделась. И у меня тоже есть сын. Даша, Вы супер», — поддержала ее подписчица.