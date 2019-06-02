Дарья Пынзарь показала аппетитные формы в леопардовом купальнике

Дарья Пынзарь — бывшая участница «Дома-2», бизнеследи, счастливая жена и мать двух сыновей, а также обладательница роскошной фигуры. Впрочем, Пынзарь признается, что ее тело — это не только результат правильного питания и тренировок, но и плод работы пластических хирургов.

Так, Дарья не отрицает, что ее грудь — искусственная. Кроме того, недавно экс-участница телестройки сделала коррекцию овала лица, которая обошлась ей почти в полмиллиона рублей.

33-летняя Пынзарь считает, что такую фигуру прятать от подписчиков в Instagram категорически нельзя, поэтому она часто радует поклонников откровенными фото.

В этот раз Дарья опубликовала снимок, на котором она позирует в леопардовом купальнике, демонстрируя все свои прелести. Причем, как сама написала девушка, фотографом стал ее собственный сын.

«Улитки найдены, мама сфоткана))», — подписала кадр Пынзарь.

Реакция подписчиков на фото оказалась неоднозначной. Одни похвалили роскошные формы Дарьи, а другие написали, что мама не должна заставлять своих детей фотографировать ее в таком виде.

На это бывшая участница «Дома-2» удивилась, спросив, а что ей надевать в бассейн, если не купальник. На это подписчики ответили, что можно было выбрать купальник «по-приличнее».