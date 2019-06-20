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Васильев раскритиковал образ Лободы на премии «МУЗ-ТВ»

Историк моды даже употребил термин «ресторанная певичка».

Васильев раскритиковал образ Лободы на премии «МУЗ-ТВ»
Светлана Лобода (Фото: Instagram.com/lobodaofficial)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не оценил образ 36-летней Светланы Лободы на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ». Историк моды раскритиковал украинскую исполнительницу за выбор обуви. По мнению эксперта, ботильоны артистки визуально укоротили ее длинные ноги. Также Васильевну не понравилось и само платье певицы из-за объемных рукавов.

«На мой взгляд, длинные ноги «режут» ботильоны. Их стоило бы заменить на босоножки с тонкими перепонками на высоком каблуке. И рукава тоже утяжеляют образ. Светлана — самая топовая певица в России: она должна выглядеть суперзвездой, а не ресторанной певичкой», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Напомним, что у Светланы Лободы двое дочерей: 8-летняя Евангелина и маленькая Тильда, малышка появилась на свет в мае 2018 года. Певица до сих пор не называет имя отца своей младшего ребенка.

Украинская исполнительница стала наставницей в шестом сезоне вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. После слепых прослушиваний в команду певицы попала наследница Алсу — Микелла Абрамова.

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Александр Васильевзвездный стильнаряды звезд на премии МУЗ-ТВ 2019Премия МУЗ ТВ 2019Светлана Лобода

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Васильев раскритиковал образ Лободы на премии «МУЗ-ТВ»
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