Лобода на фото в Instagram показала себя в детстве

Украинская исполнительница на одном снимке соединила сразу два кадра: на архивном фото запечатлена она сама в детстве, на втором - ее старшая дочь Евангелина.

Украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на личной страничке в Instagram свежий коллаж, состоящий из двух снимков: на архивном фото запечатлена сама певица в детстве, на втором — ее старшая дочь Евангелина. В апреле девочке исполнилось восемь лет. В мае 2018 года Светлана родила младшую дочь — Тильду.

«Слева моя дочь Ева, справа — я! Девочки, рожайте деток — это ваше продолжение, это самое большое счастье!! Это то, что останется после вас», — отметила Светлана.

На архивном черно-белом фото еще маленькая Света сидится на качелях, а ее старшая дочка позировала перед объективом фотокамеры с банкой варенья.

Напомним, что украинская исполнительница вместе с Валерием Меладзе и Пелагеей стала наставницей шестого сезона вокального проекта «Голо. Дети» на Первом канале. В команду к Светлане Лободе после слепых прослушиваний попала дочка певицы Алсу — Микелла Абрамова. Девочка, как и ее мама увлекается пением.