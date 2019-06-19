Ностальгия: 15 лет назад Бузова зажигала под Спирс и носила джинсы-клеш

Ольга Бузова не так давно призналась, что по числу запросов в поисковике Google обошла самого президента РФ Владимира Путина. Популярность поющей телеведущей действительно только растет. Девушка также много экспериментирует с имиджем. Она была блондинкой, брюнеткой с длинными волосами, а также носила каре.

На днях телеведущая решила вспомнить былые времена. Она опубликовала архивное видео, на котором запечатлена 15 лет назад. В кадре девушка танцует под трек Бритни Спирс. Тогда Бузова была облачена в джинсы клеш с широким поясом, укороченную полосатую кофту и алый берет. А остроносые-туфли на каблуке завершали образ. Она зажигательно двигалась, не обращая внимание на проходящих мимо коллег по телестройке.

«Кто помнит меня такой? Клёш, непременно на бёдрах, ещё желательно, чтоб трусики торчали и туфли Алладина», — написала Ольга. «Смотрю на себя, и понимаю, что включи сейчас мне эту песню, точно также пущусь в пляс. Собственно, я и сейчас еду на танцы, только уже ставим хореографию с лучшими танцовщиками страны и под мои песни», — добавила она.

Поклонники отметили, что уже тогда ее любили. «Я помню именно такой, а ещё очень ранимой и плаксивой», «Какая модная обувь у тебя была», «Помню я эти джинсы», «Не меняешься! Такая же стройная и эффектная!», «Это все было супермодно», — прокомментировали пост подписчики. Одни решили, что Бузова совсем не изменилась, а другие посчитали, что она не только преобразилась внешне, но и улучшила свои танцевальные навыки.