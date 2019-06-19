Бузова делится настроением своего недавнего отпуска

Звезда провела несколько дней у моря и теперь пытается свыкнуться с московским ритмом.

Ольга Бузова совсем недавно выкроила в своем плотном рабочем графике пару дней и отправилась к морю. Отдых остался позади и нужно снова начинать работать, и вот тут-то звезда столкнулась с трудностями. Она пожаловалась подписчикам своей страницы в Instagram, что никак не вернется в рабочий ритм и теперь ей сложно себя «заставить пахать».

К тому же московская жара совершенно не способствует рабочему настрою, куда приятнее в такую погоду находиться на берегу моря и радоваться прохладной воде.

«Сложно теперь себя опять заставить пахать нон-стоп, когда у всех лента красочная с отпусков», — сетует кумир миллионов.

Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, успели они отдохнуть этим летом или только планируют отпуск.

В stories Ольга загрузила короткий ролик, как она возвращает себе настроение в такую жару. Девушка находится в лифте, и пока кабина движется, она с удовольствием танцует под легкую музыку.

Одежда тоже самая соответствующая — на певице короткие шорты, топ и белая рубашка. Поклонники отметили, что Бузова невероятно стройная.

Ранее подписчики Бузовой обратили внимание, что она схожа с Анастасией Костенко — женой экс-супруга самой Ольги. Подписчики проанализировали доступную информацию в соцсетях и пришли к выводу, что периодически случаются странные совпадения: Ольга оказывается в местах, где отдыхает семья. А иногда у Бузовой и Тарасова совпадает вкус в одежде, пишет сайт OA.