ЗВЕЗДЫ

Бузова делится настроением своего недавнего отпуска

Звезда провела несколько дней у моря и теперь пытается свыкнуться с московским ритмом.

Бузова делится настроением своего недавнего отпуска
После отпуска Бузова никак не может начать "пахать" ФОТО: Global Look Press

Ольга Бузова совсем недавно выкроила в своем плотном рабочем графике пару дней и отправилась к морю. Отдых остался позади и нужно снова начинать работать, и вот тут-то звезда столкнулась с трудностями. Она пожаловалась подписчикам своей страницы в Instagram, что никак не вернется в рабочий ритм и теперь ей сложно себя «заставить пахать».

К тому же московская жара совершенно не способствует рабочему настрою, куда приятнее в такую погоду находиться на берегу моря и радоваться прохладной воде.

«Сложно теперь себя опять заставить пахать нон-стоп, когда у всех лента красочная с отпусков», — сетует кумир миллионов.

Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, успели они отдохнуть этим летом или только планируют отпуск.

В stories Ольга загрузила короткий ролик, как она возвращает себе настроение в такую жару. Девушка находится в лифте, и пока кабина движется, она с удовольствием танцует под легкую музыку.

Одежда тоже самая соответствующая — на певице короткие шорты, топ и белая рубашка. Поклонники отметили, что Бузова невероятно стройная.

Ранее подписчики Бузовой обратили внимание, что она схожа с Анастасией Костенко — женой экс-супруга самой Ольги. Подписчики проанализировали доступную информацию в соцсетях и пришли к выводу, что периодически случаются странные совпадения: Ольга оказывается в местах, где отдыхает семья. А иногда у Бузовой и Тарасова совпадает вкус в одежде, пишет сайт OA.

 

Вам может быть интересно:

Батрутдинов и Бузова объяснили, почему не стали парой Скромная Бузова считает себя популярней президента Бузова выяснила отношения с бывшим возлюбленным в бассейне

Тэги:

Ольга БузоваОльга Бузова в купальникеОльга Бузова и Тимур БатрудиновОльга Бузова последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова делится настроением своего недавнего отпуска
Интересно?
Поделись с друзьями: