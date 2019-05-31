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Полна сил и иронии: Бритни Спирс подурачилась на камеру

Певица поддерживает связь со своими фанатами через Instagram.

Полна сил и иронии: Бритни Спирс подурачилась на камеру
Бритни Спирс. фото: globallookpress

На протяжении многих лет Бритни Спирс страдает от депрессии. Несколько лет назад певице пришлось взять тайм-аут в карьере, чтобы поддержать отца, проходившего тяжелый курс лечения. На фоне переживаний за родителя, Бритни Спирс угодила в психиатрическую клинику.

Это был не первый раз, когда звезде пришлось приводить ментальное здоровье в порядок. В 2007 году после расставания с Кевином Федерлайном певица побрилась налысо и прошла курс психотерапии. С тех пор юридические и финансовые вопросы решает за неё отец. Когда Бритни Спирс попыталась через суд добиться признания в собственной дееспособности, судья отклонил иск, после чего певица вышла из здания босиком.

После выписки из клиники Бритни Спирс старается показать поклонникам по всему миру, что ей стало лучше. 37-летняя певица демонстрирует в Instagram свои занятия спортом. Короткие видео убеждают, что она находится в отличной физической форме.

Также Бритни Спирс не забывает и о развлечениях в соцсети, и недавно опубликовала забавный ролик, на котором корчит рожи. «После терапии и серьёзных моментов здорово подурачиться», — подписала видео певица. Она продолжила общаться с фанатами, выложив фото с гримасой и подписью: «Два часа в пробке так меня разозлили!»

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Полна сил и иронии: Бритни Спирс подурачилась на камеру
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