ЗВЕЗДЫ

Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную

Таблоиды наперебой сообщают, что голливудский актер хочет помочь коллеге устроить личную жизнь.

Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
Леонардо Ди Каприо мечтает найти Брэду Питту пару. Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" (2019)

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова стал одним из самых завидных холостяков в Голливуде. На днях таблоиды сообщили, что в Италии видели бывшего «Мистера Смита» в компании очаровательной незнакомки и тут же приписали актеру роман.

Тем не менее оказалось, что слухи о новой пассии Питта сильно преувеличены — представитель актера заявил, что таинственная дама — просто гид.

Тем не менее желание репортеров найти красавцу-холостяку пару никуда не пропало. Американский таблоид In Touch, а также британское издание Star, в один голос начали утверждать, что Леонардо Ди Каприо, который недавно снялся с Питтом в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», взял на себя роль Купидона.

По словам издания, актер, который в данный момент встречается с 21-летней Камилой Морроне, решил устроить своему другу «двойное свидание», так как у модели масса подруг, которые бы не прочь упасть в объятия экс-супруга Анджелины Джоли.

In Touch утверждает, что Ди Каприо мечтает, чтобы его друг нашел счастье в личной жизни.

Тем не менее, издание, которое специализируется на разоблачении фейковых новостей, связалось с представителем Ди Каприо. Тот заявил, что актер не выступает в роли сводника для своего коллеги по цеху.

Более того, как отмечает Gossip Cop, Питт ранее заявлял, что сейчас больше сконцентрирован на роли отца, нежели дамского угодника.

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Брэд Питтзвездные романыЛеонардо Ди Каприофейковые новости
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Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную
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