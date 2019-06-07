Ди Каприо хочет найти Питту возлюбленную

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт снова стал одним из самых завидных холостяков в Голливуде. На днях таблоиды сообщили, что в Италии видели бывшего «Мистера Смита» в компании очаровательной незнакомки и тут же приписали актеру роман.

Тем не менее оказалось, что слухи о новой пассии Питта сильно преувеличены — представитель актера заявил, что таинственная дама — просто гид.

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Тем не менее желание репортеров найти красавцу-холостяку пару никуда не пропало. Американский таблоид In Touch, а также британское издание Star, в один голос начали утверждать, что Леонардо Ди Каприо, который недавно снялся с Питтом в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», взял на себя роль Купидона.

По словам издания, актер, который в данный момент встречается с 21-летней Камилой Морроне, решил устроить своему другу «двойное свидание», так как у модели масса подруг, которые бы не прочь упасть в объятия экс-супруга Анджелины Джоли.

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In Touch утверждает, что Ди Каприо мечтает, чтобы его друг нашел счастье в личной жизни.

Тем не менее, издание, которое специализируется на разоблачении фейковых новостей, связалось с представителем Ди Каприо. Тот заявил, что актер не выступает в роли сводника для своего коллеги по цеху.

Более того, как отмечает Gossip Cop, Питт ранее заявлял, что сейчас больше сконцентрирован на роли отца, нежели дамского угодника.