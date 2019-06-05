Папарацци засняли Брэда Питта с таинственной незнакомкой

Брэд Питт болезненно пережил развод с Анджелиной Джоли. После расставания 55-летний голливудский актер с головой ушел в работу и хобби. Например, благодаря скульптору Томасу Хуасаго, который является лучшим другом звезды, Брэд Питт создал несколько композиций для его выставки.

А во время недавнего фестиваля искусств Biennale Art Exibition, который проходил в Венеции, актер был замечен в компании привлекательной итальянки. Имя девушки так и не удалось выяснить. Вместе с незнакомкой и друзьями Брэд Питт посетил выставку Томаса Хуасаго. Во время съемки папарацци актер старался вести себя сдержанно по отношению к девушке.

Очевидцы заметили, что во время выставки Брэд Питт старался находиться как можно ближе к итальянке. Они смеялись и обменивались взглядами. Актер держит в тайне имя возможной новой избранницы. Видимо, звезда не спешит развивать отношения, сообщает Daily Mail.

Возможно, личная жизнь Брэда Питта налаживается. Напомним, актер расстался с Анджелиной Джоли в 2016 году после более десяти лет отношений. По заявлениям экс-супругов, развод произошел из-за разногласий в воспитании детей. Во время бракоразводного процесса Брэду Питту приписывали роман с бывшей супругой Дженнифер Энистон, однако эти слухи не подтвердились.