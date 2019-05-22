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Драмы больше нет: дети Джоли и Питта рады спокойным отношениям родителей после развода

Самая знаменитая пара Голливуда уже месяц как в разводе.

Драмы больше нет: дети Джоли и Питта рады спокойным отношениям родителей после развода
Фото: Globallookpress.com

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта долгое время не сходил с главных страниц новостных изданий. Адвокаты знаменитостей озвучивали их позиции и комментировали решения. Однако процесс закончен, почти три года судебных разбирательство остались в прошлом.

Entertainment Tonight сообщает, что в настоящее время пара ведет размеренную спокойную жизнь порознь после расторжения брака и между ними нет конфликтов.

«Им обоим было известно, что нужно двигаться вперед, каждому в свое направлении. Драмы больше нет, вся пыль осела. Сейчас они, как и всегда, сосредоточены на детях», – приводит издание слова источника, близкого к паре.

По словам источника, дети проводят время с обоими родителями и гордятся их спокойными отношениями после развода. Он также упомянул, что у Анджелины сложились особые отношения с младшей дочерью, Вивьен. «Они невероятно близки и проводят очень много времени вместе», – добавил источник.

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Тэги:

Анджелина ДжолиБрэд Питтзвездный развод
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Драмы больше нет: дети Джоли и Питта рады спокойным отношениям родителей после развода
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