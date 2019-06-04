Лолита мечтает об особняке на Кипре по соседству с Галкиным и Пугачевой

Певица заявила, что сейчас как раз находится на отдыхе в этой стране.

Певица Лолита хочет приобрести особняк на Кипре по соседству с трёхэтажным коттеджем, который якобы построил в этой стране вместе со своей супругой Аллой Пугачевой телеведущий Максим Галкин. «А я как раз на Кипре. Хотела рядом прикупить», – заявила популярная певица, комментируя слухи о строительстве огромного дома, стоимость которого превышает два миллиона евро.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как портал, где главным редактором трудится Андрей Малахов, разместил информацию о доме на Кипре, который построили Пугачева с мужем. Галкин не удержался и обрушился с критикой на Малахова. Он заявил, что телеведущий привык собирать сплетни, а его программу назвал «дешевым балаганом».

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали в этом споре Галкина. Лолита, к примеру, добавила: «Макс, ты прав на все сто процентов», – намекая, что порой Андрей Малахов переходит все границы, распространяя непроверенную информацию и порождая слухи.

Интересно, что Максим Галкин ответил Лолите: «Я тебе скажу, где лучше прикупить», – заявил юморист. Кстати, на сторону Малахова встала светская львица Ксения Собчак. Она заявила, что телеведущий мог и не знать о выходе этого материала. Возможно, процесс контролировали совсем другие люди, которые и допустили вброс непроверенных фактов.