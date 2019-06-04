Спор из-за Малахова: Собчак и Галкин обменялись едкими комментариями

Речь о материале, который появился в журнале Андрея Малахова, где утверждалось, что Галкин и Пугачева приобрели землю на Кипре для постройки особняка.

Телеведущая Ксения Собчак решила защитить от критики своего друга Андрея Малахова. Поводом послужил материал, который появился на одном из порталов, где главным редактором работает телеведущий. В тексте, в частности, утверждалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели на Кипре землю, где строят особняк. Все работы должны быть завершены этим летом. В материале говорилось, что звездная семья потратила на строительство трехэтажного особняка свыше двух миллионов евро.

Когда данный текст прочитал Максим Галкин, то он не удержался и в Instagram разместил гневный пост. Он заявил, что никакой недвижимости на Кипре у него нет. При этом он добавил, что не собирается ни перед кем отчитываться о своих гражданствах. Программу, которую ведет Андрей Малахов на центральном канале, он назвал «дешёвым балаганом», намекнув, что телеведущий может только собирать сплетни.

Между тем в комментариях под постом отметилась светская львица Ксения Собчак. Она спросила Галкина, откуда у него такая уверенность, что Андрей Малахов причастен к выходу этого материала. Как она считает, ведущий вполне мог даже ничего не знать о нем.

Галкин в долгу не остался и ответил Собчак. «А мне по фигу. Его имя стоит в шапке этого издания. Значит — это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страны, если считаешь, что что-то в стране не так. Или «Сталин не знал?» – задал вопрос Собчак юморист.