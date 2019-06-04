Спор из-за Малахова: Собчак и Галкин обменялись едкими комментариями

Телеведущая Ксения Собчак решила защитить от критики своего друга Андрея Малахова. Поводом послужил материал, который появился на одном из порталов, где главным редактором работает телеведущий. В тексте, в частности, утверждалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели на Кипре землю, где строят особняк. Все работы должны быть завершены этим летом. В материале говорилось, что звездная семья потратила на строительство трехэтажного особняка свыше двух миллионов евро.
Когда данный текст прочитал Максим Галкин, то он не удержался и в Instagram разместил гневный пост. Он заявил, что никакой недвижимости на Кипре у него нет. При этом он добавил, что не собирается ни перед кем отчитываться о своих гражданствах. Программу, которую ведет Андрей Малахов на центральном канале, он назвал «дешёвым балаганом», намекнув, что телеведущий может только собирать сплетни.
Между тем в комментариях под постом отметилась светская львица Ксения Собчак. Она спросила Галкина, откуда у него такая уверенность, что Андрей Малахов причастен к выходу этого материала. Как она считает, ведущий вполне мог даже ничего не знать о нем.
Галкин в долгу не остался и ответил Собчак. «А мне по фигу. Его имя стоит в шапке этого издания. Значит — это его ответственность. Ты же предъявляешь претензии президенту страны, если считаешь, что что-то в стране не так. Или «Сталин не знал?» – задал вопрос Собчак юморист.