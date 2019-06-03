«Все дело в ревности?»: что звезды думают о скандале между Галкиным и Малаховым

Супруг Примадонны написал гневный пост в Instagram, в котором в пух и прах разнес своего коллегу Андрея Малахова. Мы спросили звезд - что они думают по этому поводу.

Звездные скандалы давно перестали быть сенсацией. Иногда возникает ощущение, что знаменитости специально цепляют друг друга в социальных сетях, чтобы заработать побольше лайков и комментариев (только стихотворные батлы Собчак и Шнурова чего стоят! — Прим. Ред.).

Однако в шоу-бизнесе есть своя элита. Это неприкосновенный десант, в который входят, например, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды первой величины. Такие не вступают в споры и не реагируют на многочисленные сплетни. Однако сегодня, 3 июня, Максим Галкин показал, что это не так.

«Главный телесплетник страны»

Супруг Примадонны опубликовал на своей странице в Intagram гневный пост, в котором в пух и прах разнес издание Андрея Малахова. Коллегу по цеху он назвал «главным телесплетником» страны. Причиной такого гневного выпада стала публикация в журнале, редактором которого является телеведущий.

В заметке идет речь о загородной недвижимости Галкина. Якобы он строит на Кипре дом. Комментарии по этому поводу изданию дали представители агентства недвижимости. При этом Максим уверяет, что у него нет никакого дома на Кипре, а с «лживым» агентством он вообще не знаком.

За комментариями корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко обратилась к директору Малахова Алексею Миндель, ведь сам телеведущий пока никак не отреагировал на скандальную ситуацию.

«Да, я видел пост Галкина, но пока не знаю позицию Малахова по этому вопросу. Еще не видел Андрея сегодня», – поспешно прокомментировал Алексей Миндель и бросил трубку.

«У меня сейчас нет никаких мнений»

Это уже не первый раз, когда звездная чета Пугачева-Галкин скандалят со звездными журналистами. В апреле 2019 года Примадонна отмечала юбилей — 70 лет. Телеведущая Лера Кудрявцева пригласила в студию программы «Секрет на миллион» музыканта Сергея Челобанова. Он рассказал на всю страну об отношениях и гражданском браке с Пугачевой. Алле Борисовне откровения бывшего возлюбленного не понравились.

Мы попросили Леру Кудрявцеву прокомментировать ситуацию, но она не захотела:

«Ой девочки, пожалуйста, сейчас это даже не комментирую. Я только прилетела из Америки, сутки не спала. У меня сейчас нет никаких мнений», – заявила Кудрявцева.

Все дело в ревности?

А вот другие звезды, которые «варятся» в российском шоу-бизнесе встали на защиту… Малахова. Например, бывший участник скандального проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев считает, что Галкиным движет ревность.

«В ситуации Малахова и Галкина не последнюю роль играет конкуренция. Лично мне, например, не нравятся его передачи. А вот у Андрея все набито, как в украинской колбасе: мясо, сало, специи. Любо дорого смотреть его «Привет, Андрей». Поэтому у Максима есть ревность», – считает Рустам Солнцев.

«Раньше эта семья никогда не отличалась участием в «желтых разборках»

Звезда ток-шоу Гоген Солнцев считает скандал между Галкиным и Малаховым ситуацией из ряда вон выходящей. По его мнению, решающую роль играет возраст.

«Для меня подобные выпады — загадка, потому что статус семьи Пугачевой и Галкина не позволяет вступать в подобные дискуссии и вообще реагировать на подобные новости. Раньше эта семья никогда не отличалась участием в «желтых разборках». И это, несмотря на то, что их всегда пытаются втянуть в истории.

Возможно, Максим решил скрыть недвижимость от глаз, чтобы не злить завистливых людей. Мол, нужно по доходам быть таким же, как и большинство живущих в России людей. В принципе, это правильная позиция — не отделяться от зрителя и своего народа», – высказал мнение Гоген Солнцев.