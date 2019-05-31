Счастливые мгновения: Галкин и Пугачева вместе с детьми наслаждаются отдыхом на природе

В апреле Алла Пугачева отметила 70-летие. Юбилей она отпраздновала с размахом: сначала в кругу семьи, а потом уже организовав банкет для друзей и знакомых. Выходить в свет Примадонна не любит и лишь изредка делает исключения. Так несколько недель назад она посетила открытие летней веранды ресторана Валентина Юдашкина. Артистка попробовала изысканные блюда, насладилась небольшим модным показом, а затем пообщалась с другими гостями вечера.

Но на первом месте для Аллы Борисовны всегда стоит семья, а в особенности ее муж и дети. До лета осталось два дня, но в столице уже стоит жаркая погода. Похоже, что Максим Галкин решил, что это лучшее время, чтобы провести его вместе с близкими. Он увез наследников и жену за город. Супруги теперь делятся снимками детей, которые запечатлены на фоне сочной зеленой травы. Они резвятся в поле и качаются на качелях.

А в этот четверг шоумен опубликовал трогательное видео. В кадре видна река, а по зеленой траве бегают Лиза и Гарри. Неподалеку от них Алла Борисовна присела на ствол согнутого дерева. «Как красиво», — восхищается сын артистки, а потом подбегает к маме, чтобы ее обнять.

«Бывают моменты, когда я чувствую связь с землёй, на которой вырос. Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голоса относят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно ещё дальше к памяти тех, кто жил здесь до меня. Эти же чувства во мне рождает гениальный фильм Никиты Михалкова „Несколько дней из жизни Обломова“», — поделился Галкин.

Поклонники согласились с телеведущим. Они также считают, что Максим и Алла очень заботливые родители, которые делают все для благополучия своих детей. «Очень красиво! Действительно… остановись, мгновение!», «Вы меня растрогали», «Как здорово, Алла счастливая!», «Точно. Это и есть счастье», — отозвались подписчики.