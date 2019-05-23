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Очень скромно: Алла Пугачева устроила пикник для детей во дворе замка

Это третий пикник семьи в этом сезоне.

Очень скромно: Алла Пугачева устроила пикник для детей во дворе замка
Алла Пугачева устроила пикник во дворе своего замка ФОТО: Global Look Press

Максим Галкин поделился с поклонниками новым видео. Пока он на гастролях в Израиле, семья проводит прекрасный майский ветер на свежем воздухе. Алла Пугачева и дети устроили пикник во дворе своего замка. Стол уже накрыт, на огне готовятся блюда, детвора занята своими делами – семейная идиллия, да и только.

Ролик сняла Примадонна и отправила супругу. Сама она в кадре не появляется, но активно комментирует все происходящее.

Гарри тем временем увлеченно листает свою книгу, а вот Лиза предпочитает проводить время активно — девочка гоняет на велосипеде. Разумеется, розовом. Место позволяет: двор замка очень просторный и малышка может позволить себе маневры.

Подписчики традиционно отметили, что у супругов очень красивые дети, нашлись и те, кто позавидовал счастью Примадонны, но таковых оказалось мало.

Ранее Максим Галкин показывал подписчикам, как справляется с работой садовника. Вооружившись пилой, юморист избавлял деревья от сухих веток. В ближайших планах супругов построить на прилегающей к замку территории часовню и разбить парк. Соседи знаменитой четы только за, ведь благодаря супругам инфраструктура в деревне Грязи заметно улучшилась. Галки и Пугачева забоятся о том месте, где живут.

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Очень скромно: Алла Пугачева устроила пикник для детей во дворе замка
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