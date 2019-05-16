Стильная пара: Пугачева в джемпере и Галкин в кожанке отметились в ресторане Юдашкина

В прошлом месяце Алла Пугачева с размахом отпраздновала 70-летие. Она не только дала большой сольный концерт, организовала банкет для друзей, но и побывала на спектакле, который был поставлен специально для нее. Однако певица любит проводить время с семьей, а выходить в свет ей, кажется, давно наскучило. В первый майский день Максим Галкин отвез супругу на море. Тогда они уединенно провели время вдали от всех.

Похоже, что ради друзей Алла Борисовна все же готова появляться и на публике. 16 мая Валентин Юдашкин организовал модный показ в честь открытия летней веранды своего ресторана в Москве. За одним из столиков разместился Галкин со своей женой. Он не упустил момента сделать романтичное селфи с возлюбленной.

В соцсети Максим поделился снимком, на котором запечатлен в белой футболке и кожаной куртке. Рядом с ним улыбается Примадонна, облаченная в причудливый джемпер пудрового оттенка и светлые джинсы. Образ она дополнила белым кедами и небрежно уложенными волосами.

«Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения», — заявил телеведущий.

Поклонникам снимок пришелся по душе. Они остались в восторге от образа артистки. «Ну почему вы такие классные?», «Счастье и любовь зашкаливают», «Алле очень идёт укладка с прямыми волосами. Пусть почаще выходит так в свет», — отозвались подписчики.

Тем временем Галкин поделился видео, на котором Алла Борисовна восхищается моделью в полупрозрачном комбинезоне с принтом в виде цветов, которая в этот момент дефилировала в зале. Валентин Юдашкин тоже вышел к гостям в конце показа. «Браво!» — стали кричать ему зрители. После этого все гости продолжили наслаждаться изысканными напитками и блюдами, которыми были сервированы столы. Похоже, что этот вечер Пугачева проведет в приятной компании. К слову, рядом с ней не были замечены дети Лиза и Гарри. По всей видимости, они остались дома.