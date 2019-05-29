Александра Никифорова продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике

Александра Никифорова снималась в «Ленинграде 46», «Высоких ставках» и картине «Анна-детективъ», но широкую известность девушка получила благодаря роли в сериале «Султан моего сердца». Теперь поклонники чаще всего спрашивают актрису о том, какие отношения ее связывают с партнером Али Эрсаном Дуру. Многие были уверены, что их чувства на съемочной площадке перешли и в реальную жизнь, но артистка утверждает, что они лишь друзья.

Теперь за жизнью Александры в соцсетях следят десятки тысяч людей. Она с завидной регулярностью ездит в Турцию и удивляется тому, какие красивые там женщины. Сама актриса не стесняется выглядеть смешно. На днях она показала, как выглядит по утрам без макияжа и с бигудями на голове. Поклонники решили, что девушка обладает уникальной природной красотой и может сразить любого и без косметики.

Похоже, что не только на турецких пляжах любит нежится Никифорова. Сейчас она снова находится в Крыму, от куда публиковала снимки еще в начале месяца. Артистка решила устроить фотосессию в купальнике и для этого взобралась на мыс Фиолент. В кадре она позирует в слитном синем купальнике и с распущенными волосами, стоя на скале с красивым видом на море.

«Место волшебное совершенно, хотите верьте, хотите нет, но там точка силы и особенная энергия. Греки считали, что здесь был храм Артемиды, римляне звали его храмом Дианы, сейчас здесь стоит Свято-Георгиевский монастырь, единственный на всём постсоветском пространстве, который не закрывали ни разу даже в годы советской власти», — рассказала Александра.

Она призналась, что для нее это место особенно. «А ещё это мой дом. И здесь я традиционно открываю морской сезон. В этом году даже лета не дождалась, ведь катализатором стал потрясающий новый купальничек», — добавила актриса.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие заверили, что не могли оторвать глаз от подтянутой фигуры девушки. «Голубой купальник, конечно, ничего.. но потрясающее здесь — фигура!», «Богиня, Афродита и просто красавица», «Место красивое, но какая фигура украшает это место, вот это да! Супер!», — прокомментировали пост подписчики.