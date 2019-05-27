Никифорова оценила новый портретный снимок Али Эрсана Дуру

Али Эрсан Дуру, который сыграл роль Махмуда II в русско-турецком сериале «Султан моего сердца», опубликовал на личной страничке в Instagram свежее портретное фото. Примечательно, что партнерша актера по ленте — 26-летняя Александра Никифорова — не оставила без внимания снимок, который Али разместил в микроблоге. Всего за пятнадцать часов фото актера оценили порядка 38 тысяч человек. В том числе и сама Александра. Ранее девушка утверждала, что чаще всего ее спрашивают о возможных съемках второго сезона сериала «Султан моего сердца» и об отношениях с Эрсаном Дуру.

По словам актрисы, к своему партнеру она относится как к другу. Поэтому ей было так не просто отыгрывать любовные сцены с поцелуями в кадре.

К слову, свой майский отпуск Александра Никифорова провела в Турции. Актриса делилась кадрами в бикини, позируя на местном пляже. Сам Али Эрсан Дуру утверждал, что если он вдруг полюбит иностранку, то его семья сможет с пониманием отнестись к его выбору. Также актер не исключил, что вполне мог бы завести отношения и с русской девушкой.