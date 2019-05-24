НОВОСТИ

В бигудях и без макияжа: Никифорова показала свое «честное» утреннее фото

Актриса, известная ролью в сериале «Султан моего сердца», запечатлела свое отражение в зеркале.

В бигудях и без макияжа: Никифорова показала свое «честное» утреннее фото
Александра Никифорова (Фото: кадр из сериала "Султан моего сердца")

26-летняя Александра Никифорова уже делилась с подписчиками снимками, которые были сделаны во время ее поездки в Турцию. Актриса из сериала «Султан моего сердца» показала пляжные кадры в бикини, рассказывая о своем времяпрепровождении. Партнерша Али Эрсана Дуру не забыла захватить с собой в поездку табличку-шпаргалку с турецкой грамматикой.

А на свежем фото Александра Никифорова предстала в бигудях на голове и без макияжа. Актриса решила поделиться с поклонниками «честным» утренником снимком, сфотографировав свое отражение в зеркале.

«Доброе утро! Утренняя женская красота самая честная! Согласны?! А еще сегодня на съемку меня провожала мама, открываю сумку… А там пирожки! Кому-нибудь мамы кладут еду на работу?!» — обратилась к подписчикам актриса.

Александра Никифорова
Александра Никифорова в бигудях (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

Напомним, что у Александры Никифоровой есть трехлетняя дочь Анна от режиссера Евгения Семенова. Однако с отцом девочки актриса уже успела разойтись.

Вам может быть интересно:

В Турции как дома: Александра Никифорова в бикини появилась на знаковом для себя побережье Никифорова поделилась мнением о турецких мужчинах: «Они себя очень ценят» «Не важно, где человек родился»: Никифорова высказалась о любви с иностранцем

Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В бигудях и без макияжа: Никифорова показала свое «честное» утреннее фото
Интересно?
Поделись с друзьями: