В бигудях и без макияжа: Никифорова показала свое «честное» утреннее фото

Актриса, известная ролью в сериале «Султан моего сердца», запечатлела свое отражение в зеркале.

26-летняя Александра Никифорова уже делилась с подписчиками снимками, которые были сделаны во время ее поездки в Турцию. Актриса из сериала «Султан моего сердца» показала пляжные кадры в бикини, рассказывая о своем времяпрепровождении. Партнерша Али Эрсана Дуру не забыла захватить с собой в поездку табличку-шпаргалку с турецкой грамматикой.

А на свежем фото Александра Никифорова предстала в бигудях на голове и без макияжа. Актриса решила поделиться с поклонниками «честным» утренником снимком, сфотографировав свое отражение в зеркале.

«Доброе утро! Утренняя женская красота самая честная! Согласны?! А еще сегодня на съемку меня провожала мама, открываю сумку… А там пирожки! Кому-нибудь мамы кладут еду на работу?!» — обратилась к подписчикам актриса.

Напомним, что у Александры Никифоровой есть трехлетняя дочь Анна от режиссера Евгения Семенова. Однако с отцом девочки актриса уже успела разойтись.