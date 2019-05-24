Стали известны условия примирения Анджелины Джоли и Брэда Питта

Бывшие супруги нашли компромисс и теперь снова вместе, но не как пара, а как родители.

Одна из самых красивых пар Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт после развода очень долгое время не могли наладить отношения. Как и в любой семье, независимо от статуса, в такой ситуации страдают прежде всего ее младшие члены. Именно из-за наследников экс-супруги решили оставить разногласия в прошлом и направить все силы на совместное воспитание детей.

Источники, близкие к актерам, подтверждают, что Питт и Джоли пришли к выводу, что жизнь после расставания не закончилась. В семье шестеро детей и всем им нужны и папа, и мама.

«Вся пыль осела. Как и раньше, они сфокусированы в первую очередь на благе своих детей», — комментируют инсайдеры.

Дети встретили эту новость очень радостно, они давно ждали, когда можно будет беспрепятственно навещать отца. Чтобы не было разногласий относительно встреч в дальнейшем, был составлен график. Дети могут встречаться с Питтом несколько раз в неделю, а все остальное время они живут с Джоли. Распорядок помог снизить градус давления на родителей, ведь раньше именно на почве детей между парой нередко возникали конфликты. Какое-то время отец был лишен общения с наследниками.

На то, чтобы забыть взаимные обиды, у «Бранджелины» ушло почти два с половиной года. Теперь же Брэд Питт наверстывает упущенное время и регулярно находит время на встречи с детьми в своем плотном графике. После развода у него очень много работы, он вернулся к съемкам в фильме «К звездам», который должен выйти на экраны в 2019 году.

Личная жизнь звезды тоже не осталась в стороне, его регулярно видят в женской компании. А вот Анжелина Джоли перенесла развод труднее, она похудела еще сильнее, а потом стало известно, что половина ее лица парализована.

До ухода к Джоли Питт жил с Дженнифер Энистон, их брак продлился пять лет, пока однажды судьба не свела Брэда и Анджелину на съемочной площадке. Совсем недавно Энистон призналась, что так и не смогла простить экс-супруга. Они начали общаться снова после развода актера, а вот между женщинами отношения не сложились, они общались только раз в жизни, говорили об общем мужчине, пишет сайт Актуальные новости.