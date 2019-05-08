Брэд Питт высказался про возобновление отношений с Дженнифер Энистон

Одна из самых знаменитых бывших пар Голливуда — Бред Питт и Дженнифер Энистон — в разводе уже 14 лет, однако их отношения до сих пор волнуют общественность, и поклонники подозревают, что знаменитости вновь могут сойтись.

Новая волна слухов появилась после юбилея Дженнифер в феврале. Актриса масштабно отпраздновала свое 50-летие, и экс-супруг был в числе приглашенных гостей. Очевидцы отметили, что они были очень милы друг с другом и провели вместе много времени на вечеринке.

Как сообщает Elle, вчера вечером репортер «подловил» Питта по пути к автомобилю и прямо спросил о его отношениях с бывшей женой.

Актер рассмеялся и, закатив глаза, ответил: «О, боги». После чего пожелал журналисту хорошего дня и уехал. Такой ответ сложно отнести как к утвердительным, так и к отрицательным.

По словам источника, близкого к паре, Энистон и Питт остались в хороших отношениях после развода и поддерживают друг друга в трудные времена, но это только крепкая дружба, где нет места романтике.

Другой источник напомнил, что пара рассталась не просто так, у этого была причина.

«Они ведь тогда расстались, и сделали это потому, что у них были серьезные проблемы в отношениях. Они не глупы и в свое время сделали нужные выводы», — заявил он.