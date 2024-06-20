«Воплощение мечты»: Хромченко показала, как шорты могут украсить фигуру зрелой женщины

Думаете, что шорты — это элемент гардероба только юных дев? Или что шорты носят взрослые дамы только на пляж? Вовсе нет, шорты бывают разными.

И если примерить достаточно длинные бермуды широкого кроя с элегантной белой блузой и даже жакетом, то они будут смотреться очень изысканно на женщинах любого возраста.

Эвелина Хромченко в шоу «Модный приговор» показала наглядно, как это сделать на примере преображения гостьи студии Первого канала. Стилист заметила, что приблизительно такой костюм был надет на Джулии Робертс в фильме «Красотка», когда та уже нашла свою любовь в лице героя Ричарда Гира. И это очень символично, то есть такой наряд — это своего рода отражение счастья для женщин.

«Для вас выдали стилисты такое воплощение мечты любой и каждой женщины нашего с вами поколения, которая смотрела этот фильм», — сказала ведущая.