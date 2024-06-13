Хромченко назвала юбку, на которую мужчины слетаются словно пчелы на мед: стройнит, походку улучшает

Эвелина Хромченко во время эфира программы «Модный приговор» на Первом канале заговорила о привлекательности юбки-карандаша.

Она никогда не выходит из моды, поэтому станет прекрасной инвестицией в гардероб каждой российской женщины. И не стоит бояться дамам с формами приобретать ее, поскольку хорошо скроенная и сидящая по фигуре юбка-карандаш, особенно из плотной ткани, только стройнит.

Кроме того, юбка-карандаш организует походку женщины, делая ее особенно притягательной и привлекательной для противоположного пола. В ней просто физически не получится шагать разухабистой походкой!